José Manuel Contreras es nombrado embajador de la estrategia "Nutrir es Avanzar"

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La iniciativa busca combatir la desnutrición infantil en Guatemala.

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El exfutbolista profesional José Manuel Contreras fue nombrado embajador de la Estrategia Nacional "Nutrir es Avanzar", una iniciativa impulsada para fortalecer los esfuerzos interinstitucionales orientados a prevenir y reducir la desnutrición aguda infantil en Guatemala.

La oficialización se llevó a cabo con la participación de la vicepresidenta de la República Karin Herrera.

La funcionaria destacó que la incorporación del deportista busca ampliar el alcance de los mensajes de sensibilización sobre la importancia de garantizar una adecuada nutrición durante la primera infancia.

La estrategia promueve la colaboración entre instituciones públicas, el sector privado y líderes de distintos ámbitos con el objetivo de generar mayores oportunidades de desarrollo para la niñez guatemalteca.

El exfutbolista profesional apoyará las acciones de sensibilización y promoción que impulsa la estrategia "Nutrir es Avanzar" en distintos territorios del país. (Foto: SCSP / Soy502)

En ese contexto, la participación de Contreras representa un nuevo respaldo a la iniciativa, al aprovechar su proyección pública para fortalecer las acciones de prevención de la desnutrición infantil.

Como embajador de "Nutrir es Avanzar", el exseleccionado nacional contribuirá a visibilizar la problemática de la desnutrición aguda infantil y respaldará las actividades que la estrategia desarrolla en diferentes territorios del país.

El principal propósito es promover una mayor participación ciudadana y el compromiso de distintos sectores en favor de la niñez.

La incorporación de José Manuel Contreras busca ampliar el alcance de los mensajes sobre la importancia de combatir la desnutrición infantil mediante el trabajo conjunto entre instituciones y sociedad. (Foto: SCSP / Soy502)

Durante la actividad, Herrera agradeció a Contreras por sumarse a la iniciativa y afirmó que su trayectoria y liderazgo permitirán acercar el mensaje a miles de guatemaltecos.

"Su compromiso, su voz y los mensajes que se puedan transmitir son una ventana de oportunidad para llegar a todos esos guatemaltecos que lo siguen", expresó la vicemandataria.

La vicepresidenta añadió que la primera infancia merece que el país "juegue el partido por ellos" y "anote ese gol" que contribuya a reducir la desnutrición infantil, haciendo un llamado a unir esfuerzos para atender este problema que afecta el desarrollo de miles de niños y niñas.