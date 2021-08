Hija de la exnovia de Sammy Pérez trató de suicidarse por acoso

Luego de la muerte de Sammy Pérez y de las acusaciones sobre el destino del dinero del actor, la hija de la exprometida del comediante ha manifestado intenciones de suicidarse, por el supuesto acoso que está sufriendo.

EN CONTEXTO: Sobrinos de Sammy Pérez aseguran que novia se quedó con los ahorros del actor

Luego de la muerte del comediante, sus sobrinos denunciaron que Zuleika Garza, con quien Sammy contraería matrimonio, habría vaciado las cuentas de bancos del actor.

Según Garza, luego de estas declaraciones los fans de Sammy Pérez no han dejado de acosarla a ella y a su familia, al extremo que su hija intentó quitarse la vida, debido al supuesto acoso del que son objeto.

"Mis hijos han salido muy afectados con todo esto, principalmente mi hija. Hace poco se desmayó, ella padece arritmia cardiaca y está un poco mal del corazón. Hace días se quería suicidar por todo lo que le decían, es muy depresiva", manifestó en el programa De Primera Mano.

Novia de #Sammy Pérez se defiende de supuestamente saquear sus cuentas#DePrimeraMano: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/vlPkmFegDC — De Primera Mano (@deprimeramano) August 26, 2021

La exprometida de Sammy indicó que alguien filtró la dirección de su domicilio y cada vez que alguien sale de su vivienda la critican y la insultan.

"Yo a la calle no puedo salir ya, porque la gente me dice cosas. A mi hija le dicen cosas y si yo continúo con todo esto se va a seguir más y mi hija se va a afectar más... Me encantaría aclarar muchas cosas, pero se le subió hasta el tope la presión a mi papá... Por ellos es lo único que no quisiera yo hablar y esto nunca va a parar", dijo.

Sin embargo, nunca aclaró si ella tomó o no el dinero y si ella ha colaborado con la familia del comediante a pagar los gastos del hospital y el funeral del actor.