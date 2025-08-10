Fernández, hijo de Chespirito, revela por qué no lo llamaba "papá"

-

Roberto Gómez Fernández destaca el respeto y admiración que siente hacia su padre.

Durante una reciente entrevista, el hijo de Chespirito recordó el trato que tenía hacia el genio, a quien no solía darle el título de padre, y reveló la razón detrás de ello.

Contra todo pronóstico, la decisión de que Roberto Gómez Fernández no lo llamara papá no tiene nada que ver con la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños con Florinda Meza.

La decisión de Fernández no fue por la infidelidad de su padre. (Foto: X)

"Yo le decía: tú no eres señor Bolaños, eres señor Gómez, Gómez Bolaños. Él me decía: señor Fernández, que es mi segundo apellido", comentó Fernández sobre el trato especial que tenía con Bolaños en Siéntese quien pueda.

Además de hablar sobre su relación, Roberto recordó la disciplina, talento y perfeccionismo que caracterizaban al productor, quien revolucionó el entretenimiento en la televisión.

El hijo de Chespirito elogia el esfuerzo y dedicación de su papá. (Foto: X)

"No he visto el tamaño de persona trabajando en esta industria como mi padre. No por los resultados, sino por el esfuerzo y dedicación en todo el proceso", expresó Gómez, reflejando la admiración que siente por su padre.