Hijo de Marcelo firma primer contrato profesional con Real Madrid

El Real Madrid volvió a apostar por el futuro al oficializar este miércoles el primer vínculo profesional de Enzo Alves, joven atacante e hijo del exdefensor brasileño Marcelo, una de las grandes leyendas recientes del club merengue.
El delantero ha sido una de las figuras más prometedoras en las categorías inferiores, donde su progresión sostenida y su rendimiento han llamado la atención de los responsables deportivos. Esta evolución convenció a la entidad madridista de blindar su permanencia y sumarlo de manera formal a su planificación a largo plazo.
En las instalaciones de Valdebebas se sigue con atención el desarrollo de Enzo, valorando especialmente su calidad técnica, mentalidad competitiva y capacidad de adaptación a las altas exigencias que impone el club más exitoso del futbol europeo.
Arbeloa, que ya lo hizo debutar la pasada temporada con el Juvenil A, lo hizo debutar también con el primer filial ante el City en la Premier League International Cup.