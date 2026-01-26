Kylian Mbappé entrena al margen y hace saltar las alarmas

-

El Real Madrid ya piensa en su compromiso europeo ante el Benfica tras haber completado este lunes la última sesión de entrenamiento en la capital española. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa viajará a Lisboa para disputar el miércoles un duelo decisivo de la Champions League.

El encuentro se disputará en el estadio Da Luz, un escenario especial para el club blanco, que no juega allí desde la final de 2014 en la que conquistó su décima Copa de Europa tras imponerse al Atlético de Madrid en la prórroga, con el propio Arbeloa entonces sobre el césped como futbolista.

En tierras portuguesas, el técnico terminará de perfilar un partido correspondiente a la última jornada de la fase de liga, en el que un empate podría ser suficiente para asegurar una plaza entre los ocho primeros y evitar así la ronda previa a los octavos de final.

De cara a este choque, el Real Madrid no recupera efectivos respecto al último compromiso liguero frente al Villarreal, saldado con victoria por 0-2. La principal novedad será el regreso de Aurélien Tchouaméni, ausente en Liga por sanción, aunque ya disponible para la competición continental.

Durante el entrenamiento del lunes, Kylian Mbappé y Álvaro Carreras realizaron trabajo específico al margen del grupo, una medida preventiva para dosificar esfuerzos. Pese a ello, su participación en el partido no está en duda, aunque desde la prensa española no se descarta que el delantero francés pueda comenzar el encuentro desde el banquillo si arrastra alguna molestia.