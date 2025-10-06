El hijo de Ricky Martin debuta en el escenario junto a su padre

- Una noche mágica donde la familia, el baile y la música se unieron sobre el escenario. ENTÉRATE: Ricky Martin y Carin León estrenan videoclip de "A medio vivir" El cantante puertorriqueño sorprendió al público presente en Santiago de Chile con la participación especial de su hijo, quien se robó la atención en el escenario. Tino sorprendió al público con sus impresionantes pasos. (Foto: X) Los presentes durante el concierto del 5 de octubre de Ricky Martin pudieron presenciar un acontecimiento especial para el artista: el debut de Tino Martin como bailarín. El joven de 17 años logró destacar en la Claro Arena con sus pasos de baile, demostrando que ha heredado el don de su padre. LEE: "Me hace muy bien Guatemala", el mensaje de Ricky Martin en su Concierto Sinfónico Padre e hijo brillaron en la Claro Arena con una conexión única. (Foto: X) El momento fue publicado por el propio Tino en sus plataformas con el mensaje: "Ok, pues esto pasó", acompañado de una carita feliz. "Te amo, hijo", escribió Ricky en el post del video, donde se aprecia el impresionante salto para atrás del joven Martin como parte de la coreografía, demostrando que su vínculo familiar se ha fortalecido. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentino Martin (@tino_mart1n)