La historia de Alberto González, atleta guatemalteco destacado

Descubre cómo Alberto González superó la adversidad y se convirtió en referente del atletismo en Guatemala.

En las frías mañanas de Chuachalí, aldea enclavada en las montañas de Tecpán Guatemala, se forja la historia de un orgullo tecpaneco: Alberto González, uno de los atletas guatemaltecos más destacados de la actualidad.

A más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, donde el aire escasea y la voluntad se pone a prueba, el joven corredor entrena con la misma determinación que lo ha llevado a poner en alto el nombre de su tierra y de Guatemala.





Actualmente, entrena en las alturas de Tecpán y en el estadio Doroteo Guamuch Flores. (Foto; Julio Bala/Colaborador)

Nacido el 28 de febrero de 1996, González conoció desde joven la dureza de la adversidad. Mientras soñaba con ser atleta, debía levantarse a las 4:00 de la mañana para trabajar en la confección de trajes típicos, con lo que costeó sus primeros entrenamientos, zapatillas y viajes. Para él, cada carrera significaba más que competir; era vencer las circunstancias.

Éxito deportivo

La recompensa llegó en diciembre de 2023, cuando en la Maratón de Valencia logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París con un tiempo histórico de 2:07:40, consolidándose como referente del atletismo nacional.





Alberto González, corredor que inspira desde Tecpán Guatemala. (Foto; Julio Bala/Colaborador)

A sus logros se suman la medalla de oro en relevos mixtos del medio maratón en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024, el podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y el histórico bronce en los 10 mil metros planos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el primero en la historia para Guatemala.

También ha dejado huella en las principales competencias del país como la Media Maratón de Cobán, la Carrera Max Tott, la San Silvestre y, recientemente, la Media Maratón de San Juan Sacatepéquez 2025. Su disciplina lo ha convertido en referente para miles de jóvenes que ven en él la prueba de que los sueños se alcanzan con sacrificio.





Alberto representó a Guatemala en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: cortesía)

Desafíos

Su carrera también tuvo sombras. En febrero de 2024, una crisis de salud lo llevó a cuidados intensivos y permaneció en coma varios días. "El 14 de febrero volví a nacer. Esa fue mi verdadera medalla de oro", relató tras recuperarse, en un testimonio de su fortaleza.

