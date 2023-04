¡En las procesiones! La historia de amor de dos devotos que cautiva en redes

El joven devoto narró cómo él y su novia se conocieron en plena época de Semana Santa.

"Les voy a contar cómo SÍ es posible encontrar el amor en las procesiones". Así comienza el relato de un guatemalteco que se hizo viral en Twitter por compartir su historia de amor.

A través de una serie de tuits, Kevin narró cómo durante la tradicional elaboración de alfombras de Semana Santa, conoció a Mafer, con quien actualmente tiene una relación sentimental.

Aunque ya había hablado con ella por redes sociales desde hace casi cinco años, no fue hasta en 2022 que se vieron en persona cuando casualmente cruzaron miradas un Viernes Santo.

Foto: captura de pantalla

"La verdad se me hacía muy conocida su mirada, pero no le di mayor importancia. El tiempo fue pasando y nos intercambiamos miradas, hasta que por fin sabía que era una chava que como chuleaba en Instagram desde el 2018, pero me hice el loco", escribió.

Tras varias horas de solo mirarse desde lejos, pasó el cortejo procesional y ambos tomaron rumbos separados. Pero al otro día, la joven le escribió por redes sociales.

"Así pasamos por 3 horas aproximadamente, hasta qué pasó la procesión y cada quien tomó su rumbo. Pero me quedé con la espinita de que por fin la había conocido en persona. Al día siguiente ella responde mi historia diciendo 'creo que te vi'", agregó.

A partir de ahí no dejaron de hablar, y dos meses después tuvieron su primera cita. Así comenzó su historia de amor y este año pudieron disfrutar de la Semana Santa en pareja.

Foto: captura de pantalla

"Un año después, vamos a cumplir 8 meses de novios, tenemos un emprendimiento juntos, fue mi compañía en toda la Semana Santa 2023 y de pasar a estar en la banqueta, hizo la alfombra este año conmigo", dijo en otro tuit.

Kevin destacó lo especial que es su novia para él, asegurando que el amor sí se encuentra en las procesiones.

"Espero alguien más tenga la misma suerte que yo", finalizó.

La historia de amor cautivó a miles de internautas, pues el hilo de Twitter ya cuenta con más de 67 mil visualizaciones y cada tuit sobrepasa los tres mil "corazones".