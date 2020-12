La conmovedora fotografía de una pareja de pingüinos azules o "de hadas" fue galardonada por los "Ocean Photography Awards" en la categoría Community Choice (la elegida por la comunidad). Además de la imagen, la historia detrás de ella conmovió a muchos.

Su autor, es el fotógrafo australiano Tobias Baumgaertner y a través de sus redes sociales y de sitios especializados en fotografía silvestre contó la conmovedora historia cómo logró capturar esta imagen en Melburne, Victoria, Australia.

"En momentos como este, los verdaderamente afortunados son aquellos que pueden estar con la persona o personas que más aman. Capturé este momento hace un poco más de medio año, estos dos pingüinos de hadas, posados ​​sobre una roca con vistas al horizonte de Melbourne, estuvieron allí durante horas, aleta con aleta, mirando las luces brillantes del horizonte y el océano. Un voluntario se me acercó y me dijo que la blanca era una anciana que había perdido a su pareja y al parecer, también lo había hecho el macho más joven de la izquierda. Desde entonces, se reúnen regularmente para consolarse y permanecer juntos durante horas, mirando las luces danzantes de la ciudad cercana. Pasé 3 noches completas con esta colonia de pingüinos hasta que pude obtener esta imagen. Entre no poder usar ninguna luz y los pequeños pingüinos moviéndose continuamente, frotando sus aletas en la espalda y limpiándose entre sí, fue realmente difícil disparar, pero tuve suerte durante un hermoso momento. Espero que disfrutes este momento tanto como yo", escribió Tobias.

Los internautas eligieron esta fotografía, que definitivamente representó la esencia del 2020.

"Publiqué esta imagen de estos dos pingüinos y ha dado la vuelta al globo, ha sido vista por millones y he recibido miles de mensajes y comentarios de cómo estos dos pequeños han tocado y reparado corazones rotos, trajo alegría, esperanza y amor a sus vidas. Se ha convertido en un símbolo de unión y amor. Los tiempos todavía no son fáciles para muchos de nosotros, por lo que repito lo que escribí en ese entonces: "En momentos como este, los verdaderamente afortunados son aquellos que pueden estar con la persona / personas que más aman", dijo Tobias Baumgaertner, en agradecimiento a quienes votaron por él.

Los Ocean Photography Awards son realizados por Oceanographic Magazine y tratan temas de conservación, aventura y exploración. Las imágenes son una hermosa muestra representativa de la fotografía oceánica. Se organizan en colaboración con SeaLegacy, un colectivo de fotógrafos centrado en la conservación de los océanos. Fue fundado por los fotógrafos de National Geographic Cristina Mittermeier y Paul Nicklen. SeaLegacy ofrece una residencia de un año al fotógrafo ganador del premio Portafolio Colectivo.

Las categorías y ganadores del concurso son:

Fotógrafo del océano del año: @nadia.aly.photo

Fotógrafo conservacionista del año: @matt_sharp_photo

Fotógrafo de Aventura del año: @jason_gulley_science

Fotógrafo de exploración del año: @ben.cranke

•Joven fotógrafo del año: @cruzerdmann

Portafolio colectivo del año: @nadia.aly.photo

Elección de la comunidad: @tobiasvisuals

Dato curioso sobre el pingüino azul

El pingüino azul (Eudyptula minor), conocido también como pingüino enano o pingüino del hada, es la especie más pequeña del mundo, vive en las costas de Nueva Zelanda y las islas Chatham, el sur de Australia, Tasmania y en la isla chilena de Chañaral.

Su pelaje es azul y mide 40 centímetros de altura, con un peso de aproximadamente un kilogramo (2 libras). Viven en grandes colonias, cada pareja forma un nido para criar a sus polluelos, los cuales suelen nacer de dos en dos. Su alimentación consiste en pescado, calamares y otros pequeños animales marinos. Es monógamo y elige una pareja para toda la vida.

