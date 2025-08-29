La historia de Juan Gabriel llega a Netflix

La vida de Juan Gabriel llega a Netflix en una serie con una poderosa lección de perseverancia, fe y legado.
La mirada de María José Cuevas celebra la vida y obra del intérprete bajo el título "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero".
La muerte del cantautor, considerado como uno de los más importantes de Latinoamérica, dejó un gran vacío en varias generaciones que hasta la fecha disfrutan de su música.
¿Cuándo puedes ver la serie?
Podrás disfrutarla en la plataforma a partir del 30 de octubre de 2025.
Legado de Juan Gabriel
Alberto Aguilera Valadez es considerado como uno de los artistas con mayor éxito en América Latina y uno o de los mayores compositores y personajes más conocidos en el medio musical dentro de México e Hispanoamérica.
Logró ventas de más de 150 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas latinos con mayores ventas discográficas de la historia.