La historia de Juan Gabriel llega a Netflix

  • Por Selene Mejía
29 de agosto de 2025, 13:57
La historia de Juan Gabriel está en Netflix. (Foto: Noro)

La vida de Juan Gabriel llega a Netflix en una serie con una poderosa lección de perseverancia, fe y legado.

La mirada de María José Cuevas celebra la vida y obra del intérprete bajo el título "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero". 

La muerte del cantautor, considerado como uno de los más importantes de Latinoamérica, dejó un gran vacío en varias generaciones que hasta la fecha disfrutan de su música.

juan gabriel netflix 1

¿Cuándo puedes ver la serie?

Podrás disfrutarla en la plataforma a partir del 30 de octubre de 2025. 

Legado de Juan Gabriel 

Alberto Aguilera Valadez es considerado como uno de los artistas con mayor éxito en América Latina y uno o de los mayores compositores y personajes más conocidos en el medio musical dentro de México e Hispanoamérica. 

Logró ventas de más de 150 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas latinos con mayores ventas discográficas de la historia. 

@netflixlat Una celebración a su vida y a su obra, eso es ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’. La serie documental de María José Cuevas llega a Netflix este 30 de octubre. #JuanGabriel #Documental ♬ Tráiler. Juan Gabriel. Debo puedo y quiero. - Netflix Latinoamérica

