La historia de Lisman Edilson, el joven que se hizo viral por un vestido de novia

Trabajar como recolector y separador de basura es uno de los trabajos más complicados y que no muchas personas están dispuestas a realizar, pero a veces la necesidad de llevar el sustento a casa hacer tomar el riesgo.

Aunque el trabajo es difícil, siempre existen momentos de alegría y diversión para los cacheros (separador de desechos), como le ocurrió al joven Lisman Edilson Castillo Mazariegos, alias “el Amebas”.

Hace una semana, Lisman y sus compañeros recolectaban la basura en residencias de la zona 5 y en una bolsa encontraron un vestido de novia.

“Lo encontramos y empezamos a jugar. Como era el único más delgado del grupo, mis compañeros me insistieron para que me lo pusiera. Como no había mucha gente en la calle accedí a ponérmelo y trabajar algunas horas con él, pero no me imaginé que me fueran a tomar video o fotos”, expresó “el Amebas”.

El vestido estaba dentro de una bolsa con otras prendas dejadas en la basura. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Viral

Aunque el muchacho pidió que bajaran el contenido, alguien más ya lo había descargado y se empezó a viralizar por otras plataformas como Facebook y TikTok.

“Yo no me imaginé que fuera convertirse en tendencia. Al principio me sentí un poco avergonzado porque mi mamá me regañó, pero luego entendió que era una broma. Ahora algunas personas me han reconocido y me han pedido fotos. Se siente raro porque no quería llamar la atención”, resalta.

Lisman Edilson guarda con mucho cariño el vestido que lo llevó al estrellato. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Visita

Soy502 se contactó con Lisman Edilson y llegaron hasta su casa donde tenía guardado el vestido. Junto a una vecina se entalló el vestido y en cuestión de segundos estaba listo para una sesión de fotos.

A pesar de la timidez, el joven trabaja desde muy temprano en la recolección de basura residencial. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Trabajo duro

Pero no todo es sonrisas y diversión, Lisman Edilson se levanta antes de la una de la mañana para empezar la recolección de basura junto a su papá y otros de sus vecinos. El primer servicio lo empiezan a la 1:30 de la mañana y terminan hasta las 5:30 de la tarde.

“Es un trabajo duro, a veces nos mojamos porque tiran botellas o bolsas mal cerradas. En otras ocasiones tiran excremento y nos manchamos. Una vez me corté con un vidrio de una botella quebrada, el dueño de la casa donde ocurrió el accidente me curó y dijo que tomaría más precauciones. No pedimos mucho, solo que depositen la basura de manera correcta”, destacó.

La sesión improvisada le sacó muchas sonrisas al joven famoso del vestido de novia. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Además, Lisman quiere encontrar una mejor oportunidad laboral y espera que algún día pueda ofrecer una mejor condición económica a sus padres y hermanos.