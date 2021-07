"The act of a political murder", la historia de Monseñor Gerardi fue nominada a un Emmy

El documental compite en la categoría de Mejor Documental Histórico.

OTRAS NOTICIAS: Telemundo destacó la historia de la cantante guatemalteca Ana Gonzales que impactó en redes sociales

(Oficial)

El documental acerca del asesinato de Monseñor Gerardi transmitido por HBO, "The art of a political murder" (El arte de un asesinato político) fue nominado en la 42 edición de los "News and Documentary Emmys 2021".

El trabajo de HBO Documentary Films, basado en el libro homónimo del escritor estadounidense de raíces guatemaltecas Francisco Goldman, compite en la categoría "Mejor Documental Histórico" junto a "Challenger: The Final Flight" de Netflix, "John Lewis: Good Trouble" de CNN Films, "Once Upon A Time In Iraq" de PBS Frontline y "Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn" también de HBO Documentary Films.

(Foto: Emmys)

La trama narra cómo un equipo de investigación tomó el caso envuelto en una red de conspiración y corrupción, además de su lucha por encontrar la verdad.

Los guatemaltecos de las productoras audiovisuales "Marimba Pro/Post" y "New Vision" Gregg Koenigsberger, Roberto de León y Harold Encalada, participaron en la realización del documental durante las grabaciones y las entrevistas hechas en el país.

Los premios Emmy de noticias y documentales son entregados por The National Academy of Television Arts & Sciences NATAS (La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión) de Estados Unidos.

Los premios se entregarán en dos ceremonias: La categoría de noticias el Martes 28 de septiembre de 2021 a las 8 p.m. EDT (hora del Este en Estados Unidos) y la categoría de documentales el Miércoles 29 de septiembre de 2021 a las 8 p.m. EDT(Hora del Este en estados Unidos) y será transmitida en streaming en las redes sociales de los Emmy.

"La 42 edición anual de los premios Emmy de noticias y documentales honra el contenido de más de 2,200 trabajos que se estrenaron en el año 2020 y fueron analizados por un grupo de más de 800 profesionales de la industria de noticias y documentales de televisión y medios digitales", explicó el comunicado oficial del anuncio de los nominados este martes 27 de julio de 2021.

Acerca de esta nominación Francisco Goldman Escribió:

"La valentía de los que luchan para la justicia en Guatemala, (desde el caso Gerardi hasta ahora con FECI) inspira en todo el mundo".