Historia de Nebaj, lugar que se remota a la época prehispánica

-

Nebaj, ubicado en la sierra Los Cuchumatanes en Guatemala, tiene una rica historia que se remonta a la época prehispánica

LEE TAMBIÉN: Cementerio resguarda la memoria de los primeros jutiapanecos

Además, se han encontrado evidencias de la cultura ixil desde hace milenios, incluyendo una pieza de jade del sitio arqueológico Xe'Baj. La mitología ixil considera el cerro Paxil como el lugar sagrado donde se inició el cultivo del maíz.

Aunque los españoles invadieron Guatemala en la década de 1520, los indígenas de Nebaj resistieron la conquista durante varios años debido a su ubicación geográfica y la ferocidad de sus guerreros.

Es una región que sufrió mucho durante el conflicto armado interno. (Foto: Mi nube)

La primera expedición española a Nebaj fue en 1529, y en 1549, Pedro Ramírez Quiñónez ordenó la concentración de la población dispersa en pueblos más grandes para facilitar el control, y los ixiles fueron reagrupados en cuatro centros principales: Nebaj, Chajul, San Juan Cotzal e llom.

Durante la época colonial, el poder de la iglesia tuvo un control máximo sobre los ixiles a finales del siglo XVI y principios del XVII. En 1798, hubo un "alzamiento de indios" en Nebaj debido a la oposición de los nativos a que los cadáveres apestados fueran sepultados en un camposanto fuera del pueblo.

La cascada de Chichel, en el área Ixil, cautiva a los visitantes del lugar. (Foto: Xplorando Guatemala)

En los primeros años de la república, las comunidades rurales se vieron afectadas por la pérdida de tierras comunales. Los abusos de poder y el reclutamiento forzoso para trabajar en fincas llevaron a un levantamiento de los ixiles de Nebaj en 1936.

Entre 1980 y 1982, la violencia del conflicto armado interno en Guatemala se volvió indiscriminada en la zona, destruyendo aldeas y causando miles de desplazados, viudas y huérfanos. Las comunidades sufrieron agresión durante más de 14 años, resistiendo en las montañas de Chajul, Nebaj, Sacapulas, Aguacatán y Uspantán.