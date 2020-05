La historia de los PMT que dieron positivo para Covid-19

Todo inició la semana pasada cuando un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) comenzó a sentirse mal en el trabajo. Se quejaba de dolor de garganta y de la cabeza. Le permitieron retirarse y lo enviaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para que fuera evaluado. Sus peores sospechas se confirmaron cuando dio positivo para Covid-19.

De inmediato comunicó la información a sus autoridades y a varios de sus compañeros, para que se tomaran medidas en su centro de trabajo, ya que estaba consciente de haber tenido contacto con varias personas.

TE PUEDE INTERESAR:

El hecho ocurrió en la agencia de la PMT ubicada en la colonia Reformita, zona 12. En el lugar funcionan dos delegaciones, el área de cámaras de video y de radios base. Sin embargo, la decisión que se tomó fue aislar "solo" a 20 agentes, aseguró Josué Garcí­a, secretario General del Sindicato en formación de la PMT.

"Esperábamos que, por lo menos se cerrara un día el edificio para desinfectarlo. No soy médico, pero era obvio que iba a haber más casos positivos", manifestó Garcí­a.

De acuerdo con el lí­der sindical, los agentes en cuarentena fueron trasladados hacia la Academia de la PMT ubicada a un costado de la Central de Mayoreo, la cual no cumplía los requisitos mí­nimos para su estancia, ya que ha estado descuidada. "Allá estuvieron dos noches y un dí­a hasta que se confirmó que tres más eran positivos... pese a ello, no hubo más aislamientos ni sanitización", dijo.

"Como era de esperarse, el lunes uno de los compañeros que iniciaba su turno a las 5 de la mañana comenzó a sentirse mal a eso de las 6 horas. Tenía fiebre y dolor de garganta, lo mandaron al IGSS. A las 11, otro más tenía los mismos sí­ntomas y así empezaron varios", detalló.

"En el IGSS fueron colocados en un área con condiciones inhumanas. El lugar estaba lleno de gente, pese a la orden de distanciamiento social. No había ni lugares donde sentarse. No critico al IGSS, entiendo que la situación es difí­cil, pero no es correcto hacer eso", dijo el sindicalista

El área donde fueron llevados los PTM estaba completamente hacinado. (Foto: Cortesía/Soy502)

Según Garcí­a, trataron de hablar con las autoridades de la PMT, pero no prestaron atención, así­ que buscaron eco en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y con varios diputados, su llamado fue atendido por Aldo Dávila, de la bancada Winaq, quien medió para que una unidad del IGSS llegara al lugar para evaluar a los agentes, pero no les permitieron el ingreso.

pic.twitter.com/f3k41addGv — Aldo Davila (@AldoDavilagt) May 19, 2020

Por lo menos 30 personas pidieron que les hicieran el hisopado. Tení­an dudas debido a que uno de sus compañeros que dio positivo era el encargado de limpiar y entregar las radios a los agentes y querían estar seguros que no eran portadores del virus antes de llegar a sus hogares.

Su denuncia se hizo pública en las redes sociales del diputado Dávila, los servidores fueron llevados a un área donde les practicaron la prueba para el Covid-19.

Reubicados

Después de que se hicieron públicas varias fotografías de las condiciones en que esperaban los pacientes. El IGSS los trasladó hacia un hotel que contrató para la atención de pacientes con Covid-19 con síntomas leves o asintomáticos.

La medida fue tomada por las autoridades del Instituto, debido a que no había un lugar adecuado para instalar a los pacientes y ubicarlos en áreas de pacientes sin Covid-19 hubiera si un riesgo para todos, pues podrían contribuir a la propagación del virus.

"Debido al repunto crítico de la enfermedad, el IGSS busca ampliar espacios físicos adicionales como hoteles para la atención de pacientes positivos leves y asintomáticos que no tienen factores de riesgo, a fin de liberar espacios en las unidades... en cumplimiento a las directrices del Ministerio de Salud", señaló el IGSS a través de su departamento de Relaciones Públicas.

Insumos precarios

De acuerdo con García, a pesar de que, por la naturaleza de su trabajo, mantienen un contacto directo con personas, los insumos de protección que les han entregado son precarios.

"Nos han dado guantes y mascarillas de mala calidad. La mascarilla era una telita que todo se pasaba, los guantes no duraban ni una hora, pese a que nuestro turno diario dura 12 horas. Al final, optamos por comprar nuestros propios insumos", lamentó.

Los PMT recibieron mascarillas lavables y guantes de hule. (Foto: Cortesía/Soy502)

A su suerte

La historia no concluyó allí. El jueves en la madrugada, un nuevo grupo de agentes fueron trasladados hacia el IGSS. Los agentes estaban en cuarentena cuando una ambulancia llegó por ellos a las 2:30 de la mañana y los llevó hacia el hospital.

Según un video grabado y publicado por uno de los agentes, los bomberos no les detallaron por qué llegaban a traerlos. Los dejaron frente al ingreso del IGSS de la zona 6 y se marcharon. Ingresaron al hospital y le preguntaron a una enfermera, quien desconocía por qué los habían llevado.

Más tarde se conoció que cinco agentes más eran positivos. El presidente del sindicato de la PMT explicó que se trataba de los jóvenes que fueron dejados allí en la madrugada. "No es posible que nos hagan esto y nos den este trato. No somos animales, somos servidores públicos y lo único que queremos es que nos traten como seres humanos", manifestó con la voz entrecortada por la rabia y la impotencia.

Contagios

Hasta el momento la PMT sólo ha confirmado 11 pacientes positivos y no se ha pronunciado sobre las denuncias de malos tratos, ni acerca de los requerimientos de insumos que han hecho los servidores públicos.

Mientras que la PDH informó que la Gerencia de Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), les confirmó que se practicó hisopados a 53 agentes de la PMT y que los casos positivos están siendo atendidos por el IGSS, quienes los trasladaron a un hotel a los casos con síntomas leves o asintomáticos y uno permanece en el IGSS de la zona 6.

Defensoría de las Personas Trabajadoras de @PDHgt da seguimiento en el marco del mandato constitucional de supervisión a la administración pública a caso de agentes de PMT Agencia Este @muniguate que se encuentran en cuarentena por posibles casos positivos a #COVID19gt pic.twitter.com/GBvQQIIeVl — PDH Guatemala (@PDHgt) May 22, 2020

Además, indicaron que los agentes que quedaron en cuarentena se encuentran en un hotel que está siendo financiado por la Municipalidad de Guatemala. Para la PDH, es necesario que se realicen las gestiones para garantizar que los agentes cuenten con medidas de seguridad higiénicas.

Soy502 trató de obtener una versión de la PMT sobre las críticas y denuncias. Se le enviaron varias interrogantes a Amílcar Montejo, intendente de esa entidad, pero no hubo respuesta.