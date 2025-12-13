Insivumeh fortalece información científica para la toma de decisiones públicas

-

Institución destaca que datos científicos son pilar para gobernanza ambiental en Guatemala.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) destacó la importancia de fortalecer la generación de información científica confiable como un insumo estratégico para la toma de decisiones públicas.

Durante la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales se dio a conocer el funcionamiento de la estación de calidad del aire instalada en la Municipalidad de Salamá, Baja Verapaz.

Dicha estación es un instrumento técnico que permite recopilar y transmitir datos ambientales relevantes hacia la sede central del ente científico.

Los datos científicos ayudar a la evaluación de riesgos que pueden impactar la salud de la población y el entorno natural. (Foto: Insivumeh / Soy502)

La información generada por esta estación contribuye al monitoreo sistemático de las condiciones ambientales y a la evaluación de riesgos que pueden impactar la salud de la población y el entorno natural.

Según lo informado, este tipo de estaciones permiten contar con datos verificables y continuos, fundamentales para el análisis técnico y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

La articulación entre el nivel local y la sede central del Insivumeh refuerza la capacidad institucional para interpretar fenómenos ambientales y emitir recomendaciones oportunas a las autoridades competentes.

El Insivumeh señaló que estas acciones forman parte de un trabajo interinstitucional que busca fortalecer los sistemas de información científica del país, en coordinación con gobiernos municipales y otras instancias del Estado.

Este enfoque permite que los datos técnicos no solo se generen, sino que también sean utilizados de manera efectiva en los procesos de planificación, prevención y respuesta ante riesgos ambientales.

Como ente científico del Estado, el Insivumeh tiene entre sus objetivos la observación, investigación y divulgación de información en materia de sismología, vulcanología, meteorología e hidrología, con el fin de apoyar la gestión del riesgo, la protección de la vida humana y el desarrollo sostenible del país.

La generación de información científica confiable, subrayó la institución, es un pilar para anticipar escenarios, reducir vulnerabilidades y fortalecer la gobernanza ambiental en Guatemala.