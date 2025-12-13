Conred hace un llamado a la previsión a la población por la época fría

Las autoridades recordaron a la población informarse únicamente por canales oficiales.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población ante el descenso de temperaturas propio de la época fría.
El objetivo de la institución es reducir riesgos, prevenir accidentes y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades frente a posibles emergencias.
La Conred subrayó que la prevención es una tarea compartida entre autoridades y ciudadanía, especialmente en un periodo en el que las bajas temperaturas, los vientos fuertes y otros factores climáticos pueden generar situaciones de riesgo, tanto en áreas urbanas como rurales.
Entre las recomendaciones se encuentra circular con precaución por carreteras, ya que las condiciones climáticas pueden provocar la caída de árboles o vallas publicitarias ubicadas a la orilla de las vías, lo que incrementa la probabilidad de accidentes.
La entidad enfatizó la importancia de mantenerse alerta y adoptar medidas preventivas durante los desplazamientos.
Asimismo, recordó a la población que, ante cualquier situación de emergencia o desastre, se debe activar el Sistema Conred, ya sea contactando a los cuerpos de socorro, a las autoridades comunitarias o comunicándose al número 119, línea oficial para la atención de emergencias a nivel nacional.
En el ámbito de la salud, las autoridades recomendaron a las personas que padecen enfermedades broncorrespiratorias mantener a la mano los medicamentos necesarios, dado que las bajas temperaturas pueden agravar este tipo de afecciones, particularmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones crónicas.
Otro de los llamados reiterados es informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la propagación de rumores, especialmente en redes sociales, para no generar alarma innecesaria.
En esa línea, la Coordinadora instó a la población a atender las recomendaciones emitidas por las autoridades y a mantenerse informada diariamente sobre las condiciones meteorológicas y las medidas de prevención divulgadas por los canales oficiales.
La institución reiteró que la preparación y la información oportuna son claves para reducir el impacto de los riesgos asociados a la época fría, y recalcó que la prevención, más que una consigna, es un compromiso colectivo para proteger la vida y los bienes de la población.