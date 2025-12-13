Conred hace un llamado a la previsión a la población por la época fría

-

Las autoridades recordaron a la población informarse únicamente por canales oficiales.

OTRAS NOTAS: Insivumeh fortalece información científica para la toma de decisiones públicas

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población ante el descenso de temperaturas propio de la época fría.

El objetivo de la institución es reducir riesgos, prevenir accidentes y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades frente a posibles emergencias.

La Conred subrayó que la prevención es una tarea compartida entre autoridades y ciudadanía, especialmente en un periodo en el que las bajas temperaturas, los vientos fuertes y otros factores climáticos pueden generar situaciones de riesgo, tanto en áreas urbanas como rurales.

Las personas que padecen enfermedades broncorrespiratorias deben tener más cuidado. (Foto: AGN / Soy502)

Entre las recomendaciones se encuentra circular con precaución por carreteras, ya que las condiciones climáticas pueden provocar la caída de árboles o vallas publicitarias ubicadas a la orilla de las vías, lo que incrementa la probabilidad de accidentes.

La entidad enfatizó la importancia de mantenerse alerta y adoptar medidas preventivas durante los desplazamientos.

Asimismo, recordó a la población que, ante cualquier situación de emergencia o desastre, se debe activar el Sistema Conred, ya sea contactando a los cuerpos de socorro, a las autoridades comunitarias o comunicándose al número 119, línea oficial para la atención de emergencias a nivel nacional.

LEA MÁS: Estas son las recomendaciones ante la baja de temperatura que afectará al país

En el ámbito de la salud, las autoridades recomendaron a las personas que padecen enfermedades broncorrespiratorias mantener a la mano los medicamentos necesarios, dado que las bajas temperaturas pueden agravar este tipo de afecciones, particularmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones crónicas.

Otro de los llamados reiterados es informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la propagación de rumores, especialmente en redes sociales, para no generar alarma innecesaria.

De registrarse fuertes vientos, es importante seguir nuestras recomendaciones. pic.twitter.com/lDKuxcxcJn — CONRED (@ConredGuatemala) December 13, 2025

En esa línea, la Coordinadora instó a la población a atender las recomendaciones emitidas por las autoridades y a mantenerse informada diariamente sobre las condiciones meteorológicas y las medidas de prevención divulgadas por los canales oficiales.

La institución reiteró que la preparación y la información oportuna son claves para reducir el impacto de los riesgos asociados a la época fría, y recalcó que la prevención, más que una consigna, es un compromiso colectivo para proteger la vida y los bienes de la población.