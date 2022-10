La historia del puente que costó Q9 millones y se dañó en 5 días

¡No duró ni cinco días! Esa es la historia de un puente que se construyó para agilizar el paso vehicular sobre el río Tinajas, en Panzós, Alta Verapaz.

Hubo globos, comida y fiesta durante la inauguración. Los discursos fueron extensos y las familias estaban muy felices, al fin tendrían un puente seguro para pasar sus vehículos sobre el río Tinajas, ubicado en la aldea San Jucas, del municipio de Panzós, Alta Verapaz.

El puente tiene una longitud de 78 metros y su construcción se comenzó a planificar desde mayo del 2020 cuando la Municipalidad de Panzós contrató por casi 89 mil quetzales (Q88,300) a una empresa para que realizara estudios técnicos y así establecer la viabilidad y las necesidades para construir la obra.

Fue en julio del 2021 cuando se contrató a la Constructora Archila, propiedad de Henry Eduardo Archila Sánchez, para construir el puente vehicular Río Tinajas.

La obra tuvo un costo de casi 9 millones de quetzales (Q8,998,9896.15), según consta en el portal de Guatecompras. En donde también hay detalles de los precios individuales de la obra, por ejemplo, por un rótulo donde se informó que el puente estaba en segunda fase de construcción, la constructora cobró 3,349 quetzales.

A pedazos

Tras varias semanas de trabajo de construcción, finalmente el 7 de octubre las autoridades municipales inauguraron el puente. En los actos protocolarios estuvieron presentes el alcalde, Ernesto Ramírez Caal, así con los integrantes de los consejos municipales de San Lucas y vecinos que residen a las orillas del puente.

No llevaba ni cinco días de inaugurado cuando el país se vio afectado por la depresión tropical Julia, y ahora, el puente, forma parte de las estadísticas de daños causados por el fenómeno natural.

En varias fotografías publicadas en las redes sociales se observa que el puente sufrió daños en los barandales, y socavamientos en las uniones del puente, por lo que fue cerrado de manera temporal para evitar riesgos a los residentes del lugar.

(Foto: RRSS)

Niega lo daños

Pese a las evidencias fotográficas el alcalde de Panzós negó a Soy502 que haya sufrido daños la infraestructura del puente y aseguró que "sólo se lavó la tierra de la rampa, de la entrada al puente", y será la empresa la responsable de realizar los trabajos que hagan falta, pero se han tardado en hacerlo porque "está crecido el río".

Según Ramírez Caal, el puente aún no se ha recibido en su totalidad, pero se inauguró por petición de los residentes del área, lo que facilita que la constructora pueda realizar los trabajos que hagan falta para corregir el socavamiento de tierra y evitar que ocurran otros en el futuro.

"No vamos a pagar nada. Ellos que aún están haciendo los trabajos para terminar el puente van a rellenar la tierra que fue lavada, ya lo hicieron unos vecinos, pero se les pidió que se detuvieran porque no se permite mientras que la obra no sea recibida del todo", manifestó Ramírez a Soy502.

Mientras que el representante legal de la Constructora Archila, Henry Eduardo Archila Sánchez, indicó que "estructuralmente" el puente "no sufrió ningún daño" y "según los trabajadores que laboran en esa área... les informaron que el único daño fue en una de las rampas de acceso" como consecuencia de la fuerte crecida del río Tinajas.

Además, comentó que vecinos realizaron algunos arreglos "colocando sacos de arena" lo que les ha permitido transitar por el puente, ya que como empresa no han logrado llegar debido a que el río está muy crecido y han tenido problemas de movilidad.

Vecinos colocaron sacos de tierra para proteger la estructura del puente y corregir el daño que provoco Julia. (Foto: Cortesía Constructora Archila)

Sin embargo, al momento de lograr acceso, realizarán los trabajos que sean necesarios para rehabilitar el área dañada.