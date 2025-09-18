Histórico para Guatemala: Léster Martínez es cuarto en el ranking mundial del WBC

El boxeador nacional Léster Martínez escaló al cuarto lugar del ranking WBC supermediano, consolidando su estatus. ¡Conoce su épica revancha por el título interino y su desafío a la élite mundial del boxeo!
Destacado: ¡Atención, Guatemala! El WBC ordena la revancha de Léster Martínez
El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) actualizó el ranking de la categoría de peso supermediano (168 libras), donde el guatemalteco Léster Martínez destaca en el cuarto lugar entre los contendientes a los títulos mundiales.
La clasificación actualizada es encabezada por el campeón absoluto de la categoría Terence Crawford (EE. UU.), además del canadiense Christian Mbilli como campeón interino y quien fue el último rival con el que el originario de Petén firmó un empate por decisión dividida el pasado sábado.
El listado de los contendientes a los distintos títulos, es encabezado por el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez lidera el top 5, seguido de Hamzah Sheeraz (Gran Bretaña), Jaime Munguia (Mexico), el propio Léster en la cuarta casilla, y Osleys Iglesias (Cuba).
Tras su épico combate ante Mbilli, Léster dijo "ahora saben quien soy", y la actualización del ranking mundial lo ha confirmado. Ahora, el equipo de pugilista guatemalteco ya negocia los términos para la revancha frente al peleador franco canadiense, donde volverá a estar en juego el título Interino Supermediano del WBC.