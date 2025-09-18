Histórico para Guatemala: Léster Martínez es cuarto en el ranking mundial del WBC

-

El boxeador nacional Léster Martínez escaló al cuarto lugar del ranking WBC supermediano, consolidando su estatus. ¡Conoce su épica revancha por el título interino y su desafío a la élite mundial del boxeo!

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) actualizó el ranking de la categoría de peso supermediano (168 libras), donde el guatemalteco Léster Martínez destaca en el cuarto lugar entre los contendientes a los títulos mundiales.

¡Canelo quedó primero en el CMB!



Quedó @Canelo de primero en las clasificaciones del @WBCBoxing tras perder el cinturón verde y oro en manos de @terencecrawford. @sheeraz_hamzah 2do, @jaimemunguia15 3ro, #LesterMartinez 4to y @OsleysIglesias 5to. pic.twitter.com/3rDhyjgSDu — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) September 18, 2025

La clasificación actualizada es encabezada por el campeón absoluto de la categoría Terence Crawford (EE. UU.), además del canadiense Christian Mbilli como campeón interino y quien fue el último rival con el que el originario de Petén firmó un empate por decisión dividida el pasado sábado.

El listado de los contendientes a los distintos títulos, es encabezado por el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez lidera el top 5, seguido de Hamzah Sheeraz (Gran Bretaña), Jaime Munguia (Mexico), el propio Léster en la cuarta casilla, y Osleys Iglesias (Cuba).

‼️ WBC Board of Governors has unanimously voted in favor to order the rematch between WBC Interim Champion Cristian Mbilli vs Lester Martinez after their sensational fight which ended in a draw with huge public demand for a rematch!#wbcboxing #riyadhseason pic.twitter.com/cY6AseDIJK — World Boxing Council (@WBCBoxing) September 17, 2025

Tras su épico combate ante Mbilli, Léster dijo "ahora saben quien soy", y la actualización del ranking mundial lo ha confirmado. Ahora, el equipo de pugilista guatemalteco ya negocia los términos para la revancha frente al peleador franco canadiense, donde volverá a estar en juego el título Interino Supermediano del WBC.