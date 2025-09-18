¡Atención, Guatemala! El WBC ordena la revancha de Léster Martínez

-

Al público lo que pide. El boxeador guatemalteco Léster Martínez tendrá su revancha contra el franco canadiense Christian Mbilli, después del empate por decisión dividida que saldaron el sábado pasado en una titánica pelea en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Estados Unidos.

Fue el propio Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) que reveló la noticia este miércoles en comunicado en el que mencionó que "tras una intenso combate... el equipo de Martínez solicitó una revancha directa" y añadió: "que la junta de Gobierno aprobó el duelo por el desempate".

De esta cuenta, se ordenó el inicio de las negociaciones libres entre ambos protagonistas para concretar la revancha, en la que se dirimirán, entre otros detalles, la fecha y la sede de la pelea, la cual sin duda alguna acaparará mucha mayor atención que el primer enfrentamiento.

Durante su arribo a Guatemala, el pasado lunes, el "Jaguar de Petén", expresó que en estas semanas se tomaría un descanso, para luego volver a pensar en su siguiente combate, por lo que surge la incógnita de si el combate se disputaría este año o hasta el siguiente.

Martínez, primero boxeador amateur, carrera en la que destacó por un subcampeonato mundial juvenil, y una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, registra 20 peleas como profesional, de las cuales se desprenden 19 victorias y 1 empates. Invicto hasta ahora.

El pleito tendrá en juego el título interino supermediano, que está en poder de Mbilli.