Se hizo pasar por un fantasma para no pagar al taxista

Un taxista compartió una inusual anécdota que le ocurrió con una cliente, cuya actitud fue tan descarada que hizo reír a miles, al punto de hacerse viral.

Marcos Sauceda, quien transporta a personas en Monterrey, México, contó en la red social que con tal de no pagarle el servicio que le había brindado, una mujer le hizo una divertida jugada.

El piloto dejó a una joven en su casa, pero nunca recibió su pago porque la madre de la señalada salió y le dijo que ¡había atendido a un fantasma!

‘Me tocó dejar a una chava en la colonia Moderna, Monterrey, el viaje fue de 87 pesos (unos 35 quetzales), se baja y me dice que ahorita me trae el dinero, después de unos 7 minutos, sale una señora y me dice si había dejado a alguien", contó.

"Le comento que esperaba a una chava que me iba a pagar", siguió el joven.

“ Me dice que era su hija pero que había muerto hace 4 años y que eso sucedía varias veces con varios conductores que subían su fantasma ” Marcos Israel Sauceda , taxista.

Pero la mujer afirmó que la supuesta pasajera "era su hija, pero ya había muerto hace 4 años".

Luego terminó escribiendo: "nunca había visto algo así con tal de no pagar, pero me hizo la noche y ya ni le cobré", bromeó.

