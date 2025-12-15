Las mejores películas dirigidas por Rob Reiner

-

El cineasta dejó huella tanto en la comedia como en el drama.

A lo largo de su carrera, Rob Reiner trabajó en distintos géneros y formatos, poniéndose delante o detrás de las cámaras para producir y dirigir películas de gran calidad.

This Is Spinal Tap (1984)

La cinta sigue a una ficticia banda británica de rock metalero llamada Spinal Tap en una pésima gira por Estados Unidos para promocionar su nuevo álbum, Smell the Glove.

Cuenta conmigo (1986)

La trama centrada en cuatro chicos de Maine que en 1959 deciden buscar el cadáver de un niño desaparecido le otorgó la candidatura a Reiner al premio Oscar a mejor guion adaptado.

Cuando Harry encontró a Sally (1989)

Rob dio el salto al género romántico en 1989, con una historia centrada en la amistad entre un hombre y una mujer que, conforme se van contando sus intimidades a lo largo de los años, se van enamorando.

Dicen por ahí (2005)

Basada en un rumor real sobre una familia, la trama se centra en Sara Huttinger, interpretada por Jennifer Aniston, quien regresa a su ciudad natal para descubrir si su familia fue la inspiración de la novela El graduado.

Being Charlie (2015)

La última cinta dirigida por Reiner y con la que contó la historia real de su hijo pequeño, Nick, quien fue adicto a las drogas durante muchos años y es el principal sospechoso de su asesinato.