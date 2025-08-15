Versión Impresa
"¡Hola, profe!" Alumno por el que Arjona preguntó le envía un mensaje (video)

  • Por Jessica González
15 de agosto de 2025, 11:46
Ricardo Arjona visitó la escuela donde dio clases y recordó a sus exalumnos. (Foto: captura de video)

Ricardo Arjona visitó la escuela donde impartió clases hace muchos años y allí recordó a "Julito", uno de sus alumnos.

EN CONTEXTO: Ricardo Arjona regresa al instituto donde impartió clases

El cantautor guatemalteco visitó la Escuela Primaria Santa Elena III, ubicada en la zona 18 de la capital, para hablar con los estudiantes a los que alguna vez les dio clases.

En uno de los videos que circuló en redes sociales, se ve cuando Arjona convive con sus exalumnos y pregunta por uno de ellos.

"Cómo se llamaba el varón, muy aplicado, chiquito, que vivía aquí enfrente", dijo en el video.

Todos respondieron que se trataba de Julio Palacios, director de Deportes de Nuestro Diario.

"¡Hola, profe!"

El periodista fue contactado y al saber que el artista había preguntado por él, decidió enviarle un mensaje especial.

"Hola, profe. Soy Julio Palacios "Julito", el alumno por el que preguntaste. Fui tu alumno durante 4º, 5º y 6º primaria", así empieza el mensaje.

Mira aquí el video completo aquí: 

Durante su visita a la Escuela Oficial Urbana Mixta de la colonia Santa Elena 3, en la zona 18, Ricardo Arjona preguntó por uno de sus estudiantes, Julio Palacios, quien forma parte del equipo de #NuestroDiario.

Esta visita formó parte de la agenda previa a la residencia del cantante en el país, la cual consta de 15 fechas dentro del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias y comenzará a partir del 31 de octubre próximo.

