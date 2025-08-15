"¡Hola, profe!" Alumno por el que Arjona preguntó le envía un mensaje (video)

Ricardo Arjona visitó la escuela donde impartió clases hace muchos años y allí recordó a "Julito", uno de sus alumnos.
El cantautor guatemalteco visitó la Escuela Primaria Santa Elena III, ubicada en la zona 18 de la capital, para hablar con los estudiantes a los que alguna vez les dio clases.
En uno de los videos que circuló en redes sociales, se ve cuando Arjona convive con sus exalumnos y pregunta por uno de ellos.
"Cómo se llamaba el varón, muy aplicado, chiquito, que vivía aquí enfrente", dijo en el video.
Todos respondieron que se trataba de Julio Palacios, director de Deportes de Nuestro Diario.
"¡Hola, profe!"
El periodista fue contactado y al saber que el artista había preguntado por él, decidió enviarle un mensaje especial.
"Hola, profe. Soy Julio Palacios "Julito", el alumno por el que preguntaste. Fui tu alumno durante 4º, 5º y 6º primaria", así empieza el mensaje.
Esta visita formó parte de la agenda previa a la residencia del cantante en el país, la cual consta de 15 fechas dentro del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias y comenzará a partir del 31 de octubre próximo.