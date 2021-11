Hollywood está de luto por la muerte del joven actor Joey Morgan

El actor Joey Morgan murió a los 28 años.

Según The Hollywood Reporter, Joey Morgan falleció el domingo 21 de noviembre en la mañana aunque ningún medio detalla la causa.

"Fue un shock y nos devastó a todos los que lo amamos. Lo extrañaremos mucho. Esperamos que todos entiendan lo doloroso que es esto para sus seres queridos y puedan respetar los límites y permitirles llorar en privado”, afirmó el representante del actor.

Joey Morgan fue parte de "Zombie Camp", "Flower" y la producción mexicana "Compadres" donde compartió créditos con Omar Chaparro

Omar Chaparro trabajó con el famoso actor. (Foto: Oficial)

“Zombie Camp”se estrenó en el año 2015 y se trata de una comedia de terror donde un grupo de Boy Scouts debe enfrentar el brote de contagios zombis. El director de la trama Christopher Landon expresó su sentir acerca de la pérdida de uno de sus actores con quien compartió:

Joey Morgan Participó en "Zombie Camp". (Foto: Oficial)

“Joey Morgan entró en mi vida hace casi 9 años. Era tranquilo, divertido, inteligente y reflexivo y cuando las cámaras rodaban era magnético. Pasó hoy y la noticia es desgarradora, me siento honrado de haberlo conocido”.

