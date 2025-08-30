Versión Impresa
Prepárate para más lluvia: así estará el clima este sábado 30 de agosto

  • Por Jessica González
30 de agosto de 2025, 07:03
Este día será lluvioso, según el Insivumeh. (Foto: Shutterstock)

Este día será lluvioso, según el Insivumeh. (Foto: Shutterstock)

Para este sábado se esperan lloviznas desde tempranas horas.

Una onda del este ha deja remanentes de humedad e inestabilidad en todo el Océano Pacífico. 

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para este sábado 30 de agosto se esperan lloviznas desde las primeras horas, con nublados y humedad.

Por la tarde y noche se pronostican intensas lluvias acompañadas de vientos fuertes y actividad eléctrica, en todo el país.

En algunas áreas lloverá desde el mediodía.

Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones, salir abrigados y con paraguas. Sobre todo, evitar redes viales peligrosas.

