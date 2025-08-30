Prepárate para más lluvia: así estará el clima este sábado 30 de agosto

Para este sábado se esperan lloviznas desde tempranas horas.
Una onda del este ha deja remanentes de humedad e inestabilidad en todo el Océano Pacífico.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para este sábado 30 de agosto se esperan lloviznas desde las primeras horas, con nublados y humedad.
Por la tarde y noche se pronostican intensas lluvias acompañadas de vientos fuertes y actividad eléctrica, en todo el país.
En algunas áreas lloverá desde el mediodía.
Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones, salir abrigados y con paraguas. Sobre todo, evitar redes viales peligrosas.