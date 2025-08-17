Hombre agrede a una mujer frente a varios agentes de la PNC (video)

-

Pese a la presencia policial el hombre continúa propinándole varios golpes.

En redes sociales circula un video, el cual muestra el momento en que un hombre golpea en repetidas ocasiones a una mujer que se encuentra dentro de un carro de color negro.

Las imágenes revelan que el hombre lanza patadas hacia el interior del automóvil e insulta a la mujer, Unos segundos después la toma por el cabello e intenta sacarla del carro.

Unos instantes después, el hombre le propina varios puñetazos y continúa con los gritos. Posteriormente, llegan al lugar dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Golpes frente a la PNC

Los PNC se acercan a lugar para saber qué está ocurriendo y el hombre les asegura que no está haciendo nada. Después intenta pelear con uno de los agentes.

Ante la mirada de los agentes, el hombre agrede nuevamente a la mujer, sin que estos intervengan. Cuando uno de ellos, le agarra la mano al agresor, este responde: "No me toques, usted no sabe quien soy yo. No se meta conmigo pues".

Pero el altercado continúa y la mujer no desciende del carro, lo que provoca que el hombre la siga atacando y amenazando a los policías. "No me toqués, no sabes quien soy", asegura nuevamente.

El hombre golpea el automóvil, le pega a la mujer nuevamente y le dice a los PNC: "Agárrame pues ya que le estoy pegando, agárrame pues", reitera el enardecido agresor.

Después de varios minutos, llegan otros agentes pero ninguno lo detiene. La mujer baja del automóvil y nuevamente es agredida por el hombre ante los policías.

Finalmente, el hombre fue detenido por los cuatro agentes que acudieron al lugar: