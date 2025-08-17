Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hombre agrede a una mujer frente a varios agentes de la PNC (video)

  • Por Verónica Gamboa
16 de agosto de 2025, 23:23
Captan a hombre agrediendo a una mujer frente a varios PNC en Mazatenango. (Foto: captura de video)

Captan a hombre agrediendo a una mujer frente a varios PNC en Mazatenango. (Foto: captura de video)

Pese a la presencia policial el hombre continúa propinándole varios golpes.

OTRAS NOTICIAS: Reportan segundo temblor sensible este sábado

En redes sociales circula un video, el cual muestra el momento en que un hombre golpea en repetidas ocasiones a una mujer que se encuentra dentro de un carro de color negro. 

Las imágenes revelan que el hombre lanza patadas hacia el interior del automóvil e insulta a la mujer, Unos segundos después la toma por el cabello e intenta sacarla del carro. 

Unos instantes después, el hombre le propina varios puñetazos y continúa con los gritos. Posteriormente, llegan al lugar dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). 

Golpes frente a la PNC

Los PNC se acercan a lugar para saber qué está ocurriendo y el hombre les asegura que no está haciendo nada. Después intenta pelear con uno de los agentes. 

Ante la mirada de los agentes, el hombre agrede nuevamente a la mujer, sin que estos intervengan. Cuando uno de ellos, le agarra la mano al agresor, este responde: "No me toques, usted no sabe quien soy yo. No se meta conmigo pues". 

Pero el altercado continúa y la mujer no desciende del carro, lo que provoca que el hombre la siga atacando y amenazando a los policías. "No me toqués, no sabes quien soy", asegura nuevamente. 

El hombre golpea el automóvil, le pega a la mujer nuevamente y le dice a los PNC: "Agárrame pues ya que le estoy pegando, agárrame pues", reitera el enardecido agresor. 

Después de varios minutos, llegan otros agentes pero ninguno lo detiene. La mujer baja del automóvil y nuevamente es agredida por el hombre ante los policías. 

Finalmente, el hombre fue detenido por los cuatro agentes que acudieron al lugar: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar