Temblor sacude parte del territorio nacional este sábado

El sismo fue sensible en varios sectores y esto dijeron los expertos.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 17:13 horas de este 16 de agosto se produjo un temblor.

El sismo tuvo una magnitud de 3.2 y el epicentro ocurrió en el departamento de Escuintla. Además, que ocurrió a una profundidad de 1 kilómetro.

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

16 de agosto de 2025. 17:13:56 hrs.

16 de agosto de 2025. 17:13:56 hrs.

Mientras tanto, la Cruz Roja Guatemalteca informó que realiza en monitoreo y que el temblor fue sensible en el sur y en el centro del país.