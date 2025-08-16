Versión Impresa
Temblor sacude parte del territorio nacional este sábado

  • Por Verónica Gamboa
16 de agosto de 2025, 17:33
Se registra temblor sensible la tarde de este sábado.&nbsp; (Foto: Insivumeh)

El sismo fue sensible en varios sectores y esto dijeron los expertos. 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 17:13 horas de este 16 de agosto se produjo un temblor. 

El sismo tuvo una magnitud de 3.2 y el epicentro ocurrió en el departamento de Escuintla. Además, que ocurrió a una profundidad de 1 kilómetro. 

Mientras tanto, la Cruz Roja Guatemalteca informó que realiza en monitoreo y que el temblor fue sensible en el sur y en el centro del país. 

