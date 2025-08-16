Temblor sacude parte del territorio nacional este sábado

El sismo fue sensible en varios sectores y esto dijeron los expertos.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 17:13 horas de este 16 de agosto se produjo un temblor.
El sismo tuvo una magnitud de 3.2 y el epicentro ocurrió en el departamento de Escuintla. Además, que ocurrió a una profundidad de 1 kilómetro.
Mientras tanto, la Cruz Roja Guatemalteca informó que realiza en monitoreo y que el temblor fue sensible en el sur y en el centro del país.