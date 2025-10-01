El hombre que fue atacado cuando compraba pan para refacción por el Día del Niño

Un hecho de violencia cobró la vida de Luis Alonso Carbajal, de 52 años, quien fue atacado a balazos cuando compraba pan para preparar la refacción que entregaría durante una celebración del Día del Niño.

El crimen ocurrió sobre la calzada Fertímex, en la colonia El Esfuerzo, zona 1 de Ayutla, San Marcos, cuando Carbajal se encontraba en una panificadora, desde donde planeaba llevar el producto a su hogar.

Según testigos, dos hombres a bordo de un vehículo de dos ruedas se acercaron al lugar y, al tenerlo a corta distancia, abrieron fuego en su contra. Luego escaparon con rumbo desconocido, mientras que Luis Alonso falleció en el lugar.

Durante el ataque, también resultó herido Humberto Ramírez, de 56 años, piloto de triciclo, quien había sido contratado por el fallecido para transportar el pan hasta su vivienda.

Bomberos Voluntarios informaron que sufrió una rozadura de bala en la cabeza producto de una esquirla, pero se encuentra fuera de peligro.

Carbajal era reconocido en la comunidad por su liderazgo social; según vecinos, se desempeñaba como presidente del Comité Pro Tierras de la colonia 8 de Marzo, un rol que lo mantenía luchando por el bienestar de las familias.

Luis Alonso Carbajal era un líder social que velaba por el bienestar de las familias. (Foto: Julio Vásquez/colaborador)