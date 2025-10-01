Motorista embestido en zona 9 sufre amputación de una pierna

-

El incidente ocurrió en medio del tránsito, la tarde del pasado 25 de septiembre.

ARTÍCULO RELACIONADO: Larkin Daniel permanece en estado delicado tras ser arrollado en zona 9

Familiares de Larkin Daniel Morales, quien fue embestido por un automovilista en la zona 9 capitalina, informaron sobre el estado de salud del joven.

Durante una conferencia de prensa confirmaron que el joven motorista perdió la pierna derecha este día, tras haber sido arrollado por un automóvil conducido por un adulto mayor.

El padre de Larkin fue informado desde ayer que a su hijo le iban a tener que amputar la extremidad inferior derecha.

"No quería ser amputado"

Indicó que "mi hijo no quería que le quitaran la pierna, porque él le decía que así ya no iba a poder seguir jugando pelota y que había comprado unos zapatos que ya no va a poder estrenar".

Además, solicitó que se haga justicia, para que ya no vuelvan a suceder este tipo de inconvenientes en los que pueden suceder tragedias.

"No sé qué hacer ahora, de momento se me ocurrió acudir a los medios de comunicación para informar y pedir justicia para que el culpable afronte las consecuencias", indicó el progenitor de Larkin.

"Queremos justicia"

La tía del joven motorista entre lágrimas solicitó oración para su sobrino, porque no asimilan cómo vivirá Larkin, asimismo dijo: "queremos que se haga justicia, porque han salido versiones que son falsas y tratan de justificar lo que ocasionó el conductor".

El exdiputado Aldo Dávila confirmó que Larkin no cuenta con antecedentes penales ni policiales y que él es un joven que estudia. De igual manera, agregó que se harán campañas para hacer justicia y solicitó a la población que utilicen el hashtag #PudeSerYo.