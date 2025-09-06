Hombre ataca a su esposa e hijo tras una discusión familiar

Una discusión familiar escaló al grado de un ataque con arma de fuego y la reacción de vecinos que tomaron la justicia por sus manos.
Un hombre murió tras ser golpeado por vecinos de la comunidad San Sebastián, Colotenango en Huehuetenango.
El incidente se habría producido luego que Alfonso Felipe López tuviera una discusión en el interior de un vehículo, donde viajaban su esposa y su hijo de 15 años.
En un tramo de un camino rural hacia la aldea Ixconlaj, Felipe desenfundó su arma y disparó contra su pareja y su hijo, el cual falleció en el interior de un vehículo tipo agrícola.
Familiares de Lucía Elena Gómez de 34 años años viajaban en otros vehículos se percataron del incidente, por lo que solicitaron el apoyo de la Policía Nacional Civil para trasladarla a un hospital cercano.
Minutos después del incidente, vecinos habrían reaccionado tras el crimen y lincharon al responsable de la tragedia familiar.
Versiones de testigos dan cuenta que Alfonso Felipe habría discutido por la paternidad del joven, ya que pasó más de 10 años en Estados Unidos.
*Con información de Nuestro Diario