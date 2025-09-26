Versión Impresa
Condenan a hombre a 16 años de prisión por agredir a una mujer

  • Por Geber Osorio
25 de septiembre de 2025, 18:05
El hecho ilícito fue en una plantación ubicada en el kilómetro 153 de la ruta a la playa El Semillero. (Foto ilustrativa: istock)

El sindicado engañó a su víctima diciéndole que la llevaría a su lugar de trabajo, pero todo fue una trampa.

El Ministerio Público (MP) informó que logró que se dictara sentencia de 16 años de prisión contra Edgar L. por el delito de violación.

Los hechos ocurrieron el 16 de mayo de 2024, cuando la víctima se encontraba esperando un servicio de transporte en el Cruce de la Horqueta, para luego trasladarse a su lugar de trabajo.

El ahora sentenciado le ofreció movilizarla y ella aceptó, pero este hombre desvió su ruta hacia un lugar donde cometió el delito.

Los hechos ocurrieron en una plantación ubicada en el kilómetro 153 de la ruta a la playa El Semillero, en el municipio de Tiquisate, del departamento de Escuintla.

