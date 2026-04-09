Hombre es condenado a 25 años de prisión por el crimen de un joven

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El sentenciado disparó en repetidas ocasiones contra el joven, en un polideportivo, el año pasado.

EN CONTEXTO: Presunto sicario y su víctima reciben atención médica en el mismo hospital

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 8 de abril que, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas presentó pruebas que permitieron al Tribunal Cuarto de Sentencia Penal dictar condena de 25 años de prisión contra Hancen S.

Este hombre es el responsable del asesinato de Edwin Eduviges Girón Ramírez, de 21 años, quien fue atacado a balazos el 30 de junio de 2025, según indicaron las autoridades.

La investigación fiscal determinó que, el condenado ingresó a un polideportivo ubicado en la colonia Paraíso II, zona 18, y con una pistola calibre 9 milímetros disparó en repetidas veces contra la víctima, quien no tuvo oportunidad de defenderse.

Edwin Eduviges Girón Ramírez murió casi un mes después de haber sido atacado a balazos debido a las heridas sufridas. (Foto: Archivo/Soy502)

Pese a recibir atención médica, Girón Ramírez falleció el 27 de julio de 2025 tras permanecer internado en el Hospital General San Juan de Dios, a causa de los impactos recibidos.

La captura

Hancen S. fue capturado minutos después de perpetrarse el ataque armado, ya que vecinos del sector lo detuvieron y lo agredieron hasta que se hizo presente la Policía Nacional Civil (PNC).

Posteriormente lo trasladaron al mismo hospital bajo custodia, debido a que presentaba una herida de bala en la rodilla derecha.

Hancen S. fue capturado luego de haber resultado herido tras el ataque armado. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, en su momento las fuerzas de seguridad le incautaron la pistola con la que atacó al joven, indicio que ayudó con la investigación de las autoridades.