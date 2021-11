Un hombre es condenado a prisión por dejar morir a su hija durante una persecución

Un hombre en Estados Unidos es condenado a 28 años de prisión por dejar morir a su hija en medio de una persecución.

Se trata de Imhotep O. Norman, de 28 años, originario de Carolina del Sur, ha sido condenado a 28 años de prisión por dejar morir a Xena, su hija de 19 meses de nacida, en el incendio de su vehículo. La Policía quiso detenerlo por exceso de velocidad y este provocó una persecución. El vehículo se incendió y salió huyendo, dejando a su hija morir dentro del carro.

Los hechos ocurrieron en abril de 2019. Los agentes de Policía quisieron detener a un conductor que circulaba con exceso de velocidad. Sin embargo, en lugar de pararse el hombre se subió a la mediana para dirigirse a una carretera interestatal, lo que dio lugar a una persecución policial.

Según un comunicado de la Oficina del Procurador del Condado de Spartanburg, durante la persecución el coche lanzaba gran cantidad de humo. Cuando los agentes consiguieron que parara en el carril derecho, el hombre saltó del vehículo incendiado y huyó dejando a su hija en la silla de retención infantil.

Imhotep O. Norman era el padre de Xena Norman de apenas un año siete meses de edad. (Foto: Twitter)

La pequeña falleció a causa de las quemaduras y por intoxicación de monóxido de carbono. El hombre declaró ante la juez que cuando huyó no sabía que el carro estaba en llamas y que al dejar a su hija pensaba que los agentes la rescatarían.

"Me habría quedado en el auto con mi hija. Nunca habría salido de él mientras estaba en llamas. Vi que salían chispas de debajo de los neumáticos cuando intenté parar y no pude hacerlo en ese momento. No sé por qué, lo que pasó con el carro fue que no pude parar. Solo sé que el auto no estaba en llamas cuando salí", fue la declaración que recogió la jueza.