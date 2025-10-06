El hombre que fingió su secuestro por más de Q20mil en Mixco

-

La supuesta víctima había sido "secuestrada" en un centro comercial.

Miguel Ángel Antonio Saquic Ceseña, de 36 años, fue detenido después de fingir su propio secuestro para extorsionar a sus familiares.

El incidente ocurrió el domingo 5 de octubre, aproximadamente a las cuatro de la tarde, cuando una mujer denunció el secuestro de un hombre dentro de un centro comercial en la zona 4 de Mixco. Según el reporte policial, los raptores exigieron Q25mil a cambio de su liberación.

Sin embargo, durante la investigación, los agentes descubrieron que Saquic Ceseña realizaba llamadas a sus familiares y coordinaba la simulación del secuestro con otras tres personas.

La supuesta víctima de secuestro fue capturada junto a otros tres hombres. (Foto: PNC)

El operativo se realizó alrededor de las dos de la mañana de este lunes 6 de octubre en el mismo centro comercial donde los cuatro involucrados fueron interceptados.

Los capturados son:

Jairo Leonel Lucero, de 40 años.

Slestterh Armando Gonzales Escobar, de 33.

Víctor Hugo Antillón Lucero, de 34.

Miguel Ángel Saquic Ceseña de 36 años, la supuesta víctima de secuestro.

Los cuatro hombres fueron capturados mientras simulaban un secuestro. (Foto: PNC)

Durante el operativo, se incautaron cuatro teléfonos, dos armas con documentación y un vehículo que planeaban usar para huir.

(Foto: PNC)

(Foto: PNC)

El caso fue manejado por el Departamento de Investigación contra Secuestros, con la coordinación del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, la DEIC y la SGIC.