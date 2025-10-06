El hombre que fingió su secuestro por más de Q20mil en Mixco

La supuesta víctima había sido "secuestrada" en un centro comercial.
TE PUEDE INTERESAR: Procesan a presuntos pandilleros capturados en operativos en Barrio El Gallito
Miguel Ángel Antonio Saquic Ceseña, de 36 años, fue detenido después de fingir su propio secuestro para extorsionar a sus familiares.
El incidente ocurrió el domingo 5 de octubre, aproximadamente a las cuatro de la tarde, cuando una mujer denunció el secuestro de un hombre dentro de un centro comercial en la zona 4 de Mixco. Según el reporte policial, los raptores exigieron Q25mil a cambio de su liberación.
Sin embargo, durante la investigación, los agentes descubrieron que Saquic Ceseña realizaba llamadas a sus familiares y coordinaba la simulación del secuestro con otras tres personas.
El operativo se realizó alrededor de las dos de la mañana de este lunes 6 de octubre en el mismo centro comercial donde los cuatro involucrados fueron interceptados.
Los capturados son:
- Jairo Leonel Lucero, de 40 años.
- Slestterh Armando Gonzales Escobar, de 33.
- Víctor Hugo Antillón Lucero, de 34.
- Miguel Ángel Saquic Ceseña de 36 años, la supuesta víctima de secuestro.
Durante el operativo, se incautaron cuatro teléfonos, dos armas con documentación y un vehículo que planeaban usar para huir.
El caso fue manejado por el Departamento de Investigación contra Secuestros, con la coordinación del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, la DEIC y la SGIC.