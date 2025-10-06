Procesan a presuntos pandilleros capturados en operativos en Barrio El Gallito

Luego de transcurridos 29 días del operativo policial en el barrio El Gallito de la zona 3 capitalina, las autoridades procesaron a 29 supuestos miembros de la "Mara Salvatrucha" (MS-13) por diversos delitos, incluidos extorsión, secuestro y asesinato.

Varios detenidos e incautaciones se lograron en operativos en El Gallito durante el primer operativo el pasado 7 de septiembre. (Foto: Oscar Rivas/Nuestro Diario)

María José Mancilla, portavoz del Ministerio Público (MP), indicó que la Fiscalía contra el Delito de Extorsión presentó ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de turno pruebas suficientes para ligar a proceso a presuntos integrantes de las clicas "Bandidos Locos Salvatrucha", "Addams Locos Salvatrucha" y "Landivarianos Locos Salvatrucha".

A los capturados les fueron incautados armas de alto calibre y chalecos antibalas. (Foto: Oscar Rivas/Nuestro Diario)

Doce de los detenidos enfrentan cargos por asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada, encubrimiento propio y conspiración para cometer asesinato.

Siete de los 29 procesados recibieron medidas sustitutivas, las cuales serán apeladas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

Siete de los procesados fueron beneficiados con medidas sustitutivas. (Foto: Oscar Rivas/Nuestro Diario)