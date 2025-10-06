Procesan a presuntos pandilleros capturados en operativos en Barrio El Gallito

Siete de los procesados fueron beneficiados con medidas sustitutivas.
TE PUEDE INTERESAR: Operativos en El Gallito dejó a más de 30 personas detenidas
Luego de transcurridos 29 días del operativo policial en el barrio El Gallito de la zona 3 capitalina, las autoridades procesaron a 29 supuestos miembros de la "Mara Salvatrucha" (MS-13) por diversos delitos, incluidos extorsión, secuestro y asesinato.
María José Mancilla, portavoz del Ministerio Público (MP), indicó que la Fiscalía contra el Delito de Extorsión presentó ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de turno pruebas suficientes para ligar a proceso a presuntos integrantes de las clicas "Bandidos Locos Salvatrucha", "Addams Locos Salvatrucha" y "Landivarianos Locos Salvatrucha".
Doce de los detenidos enfrentan cargos por asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada, encubrimiento propio y conspiración para cometer asesinato.
Siete de los 29 procesados recibieron medidas sustitutivas, las cuales serán apeladas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.