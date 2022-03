Invitó a una joven a salir y le cobró la gasolina porque “está muy cara"

Hombre invitó a salir a una joven pero le cobró la gasolina que utilizó para la cita.

Por medio de redes sociales se viralizó la historia de un hombre que después de invitar a una mujer a salir le cobró la gasolina que usó durante el paseo porque "está muy cara".

La cuenta de Twitter de la mujer llamada Andrea narró la experiencia que vivió con el hombre que la invitó a salir. En su mensaje compartió la captura del chat donde le dijo que le pagara la gasolina que gastó.

“Hola, para que por fa me pagues la gasolina que está muy cara”, le dijo su cita.

Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje, definitivamente, no salgan con pelabolas :s. pic.twitter.com/i6t59738Qs — Andrea (@medicenportu) March 21, 2022

La reacción del hombre cuando lo evidenció

Cuando el joven con el que salió Andrea vio la publicación y supo que se había hecho viral, respondió en la misma red social mostrando un mensaje que presuntamente recibió de ella, y donde le reclama por haberla llevado a un “lugar barato”.

“Gracias por lo de hoy pero me parece un poco chimbo que me hayas llevado a un lugar barato. Lo siento, pero no puedo estar con alguien que no invierta en mi”.