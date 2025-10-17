Hombre lanza un arma en una vivienda y menor la "esconde" en una mochila

El hombre además, tenía otra arma sin registro.
OTRAS NOTICIAS: Hospital San Juan de Dios se pronuncia tras denuncia de paciente
En seguimiento a un hecho armado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la captura de Luis "N", de 28 años, quien pretendía escapar en un vehículo.
Según las autoridades, el sujeto fue señalado de realizar un ataque armado en San Miguel Petapa.
Durante su detención se le incautó una pistola, la cual portaba sin la respectiva licencia, pero al ser descubierto lanzó otra arma de fuego al interior de una vivienda.
Al entrar a la casa, lo agentes descubrieron a una menor que escondía el arma en una mochila, en la cual, además se localizaron 7 cargadores, 106 municiones, 15 piedras de crack, 15 cápsulas con cocaína, 4 bolsas con marihuana, 5 "colmillos" con cocaína y 3 celulares, así como varias boletas de depósitos bancarios.
El recapturado tiene dos antecedentes, por tráfico y almacenamiento ilícito y por promoción y estimulación a la drogadicción.