Hospital San Juan de Dios se pronuncia tras denuncia de paciente

El paciente presentó una denuncia contra un colaborador del hospital.
El Hospital San Juan de Dios se pronunció este jueves 16 de octubre, a través de un comunicado, sobre una denuncia interpuesta por un paciente.
Autoridades del nosocomio informaron que recibieron una denuncia por parte de un paciente que reportó haber sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de un colaborador del hospital.
Siguiendo el protocolo correspondiente, el hospital presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP) para que se realice la investigación del caso.
El presunto agresor fue trasladado a un área sin contacto con pacientes y se inició un proceso interno para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.
De acuerdo al comunicado, el hospital está en plena disposición de colaborar con el MP para esclarecer el hecho.
Enfermero graduado
Según una fuente del hospital, el señalado es un enfermero graduado y la agresión habría ocurrido a las 03:00 de la mañana en el Intensivo de Adultos, segundo nivel del centro hospitalario.
Los gritos del paciente habrían alertado al personal que estaba en ese momento.