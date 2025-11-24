Hombre sobrevive a ataque armado en zona 6

Pese a la gravedad del incidente socorristas confirmaron que la víctima, quien sufrió una lesión por proyectil de arma de fuego, fue trasladada en condición estable a un centro hospitalario.
TE PUEDE INTERESAR: Capturan a guardia que colaboraba con pandilleros para el cobro de extorsión
Un hombre resultó herido de bala en la colonia Martinico II, zona 6 a la altura de las canchas de futbol, luego de ser atacado en la vía pública.
De acuerdo con los primeros reportes de socorristas, la víctima presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la extremidad derecha.
Pese a la gravedad del hecho, el afectado permaneció con signos vitales estables durante la atención inicial. Posteriormente, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde ingresó en condición estable y recibió atención médica.
Las autoridades investigan las circunstancias del ataque, mientras que el hombre, cuya identidad no fue revelada, se recupera.