Hombre roba caja de herramientas y abandona a un perro dentro de un carro (video)

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en el sector.

En la 12 avenida y 3a. calle de la zona 19 de la ciudad de Guatemala, se reportó un robo y al mismo tiempo, el abandono de un perro.

Un usuario compartió por medio de las redes sociales, un video donde se logra captar el hecho ilícito, por medio de una cámara de vigilancia.

En las imágenes se observa a un hombre que se acerca a un vehículo particular que se encontraba estacionado en la calle. Pero en cuestión de segundos abre una de las puertas.

Posteriormente ingresa al automóvil junto con un perro, pasados aproximadamente tres minutos, sale con una caja de herramientas y deja abandonado en el interior del carro, al perro que lo acompañaba.

Finalmente, el hombre camina unos metros y al estar a la par de un árbol, baja la caja de herramientas, voltea a ver hacia el automóvil, se acomoda el pantalón y se lleva el objeto que sustrajo.

Vea el video: