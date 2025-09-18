Capturan a extorsionista que exigía Q1 millón a su víctima en Escuintla

Tras la denuncia de la víctima las autoridades interceptaron al extorsionista cuando planeaba recoger el dinero.
Alfredo José Godínez Herrera, de 35 años, fue capturado en un centro comercial ubicado sobre el km 60 de la CA-2 Occidente, Escuintla. Luego de que las autoridades recibieran la denuncia de un intento de extorsión.
Un millón por extorsión
El hombre exigía Q.1 millón al propietario de un negocio, aunque en el momento de la detención intentaba cobrar Q.150 mil a su víctima.
Durante la captura, los investigadores decomisaron un paquete que simulaba el dinero, dos celulares y la motocicleta que usaría para escapar.
Tras la denuncia de la víctima, los investigadores DIPANDA montaron un operativo donde ubicaron al extorsionista cuando planeaba recoger el dinero en un centro comercial.