Capturan a extorsionista que exigía Q1 millón a su víctima en Escuintla

  • Por Susana Manai
18 de septiembre de 2025, 10:19
La extorsión fue por Q1 millón, pero el capturado había aceptado un pago de Q150 mil. (Foto ilustrativa: istock)

Tras la denuncia de la víctima las autoridades interceptaron al extorsionista cuando planeaba recoger el dinero. 

Alfredo José Godínez Herrera, de 35 años, fue capturado en un centro comercial ubicado sobre el km 60 de la CA-2 Occidente, Escuintla. Luego de que las autoridades recibieran la denuncia de un intento de extorsión.

La extorsión fue por Q1 millón, pero había aceptado un pago de Q150 mil. (Foto: PNC)
Un millón por extorsión

El hombre exigía Q.1 millón al propietario de un negocio, aunque en el momento de la detención intentaba cobrar Q.150 mil a su víctima.  

El extorsionista fue capturado cuando pretendía recoger un paquete con el dinero. (Foto: PNC)
Durante la captura, los investigadores decomisaron un paquete que simulaba el dinero, dos celulares y la motocicleta que usaría para escapar. 

(Foto: PNC)
Tras la denuncia de la víctima, los investigadores DIPANDA montaron un operativo donde ubicaron al extorsionista cuando planeaba recoger el dinero en un centro comercial. 

