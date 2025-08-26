Hombre saca un arma y amenaza a agentes de la PNC

El señalado se conducía en una camionetilla e intentó escapar.
Un hombre que se conducía en un auto tipo camionetilla recibió el alto de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Al momento de pedirle que bajará del vehículo para realizarle un registro, intentó escapar hacia la orilla de un barranco.
Al no lograrlo, sacó un arma y amenazó a los agentes, quienes pudieron capturarlo.
Según la PNC, al detenido se le incautó una pistola con 5 cargadores y 77 municiones, lo cual portaba con su respectiva licencia.
Hasta ahora se desconocen las razones por las que intentó escapar de las autoridades.