Descubren escondite de pandillas y encuentran altares de la "Santa Muerte"

Un menor de 16 años intentó huir al ser descubierto.

La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) logró la captura de Óscar "N", y Luis "N", de 22 años, tras un allanamiento realizado en la colonia Cerro de la Cruz, Jutiapa.

Al entrar a la vivienda, las autoridades localizaron 616 bolsas con marihuana, 126 "colmillos" con cocaína, 12 celulares y una tableta electrónica, una bolsa con metanfetamina, un triturador eléctrico, una bolsa con cocaína, seis pesas hidráulicas y se destruyen dos altares a la santa muerte.

(Foto: PNC)

Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), un adolescente de 16 años, al ser descubierto, intentó huir con 30 "colmillos" de cocaína, 18 envoltorios con piedras de crack, 14 puros de marihuana y Q.300, con el fin de trasladar todo a otra vivienda. El menor fue remitido a un juzgado para menores.

(Foto: PNC)

Otro allanamiento

En esta segunda vivienda, presuntamente utilizada como otra guarida por la misma estructura criminal, se incautaron 15 libras de marihuana, más de Q.30 mil , 3 recipientes con cocaína, una pistola HS con reporte de robo, una pistola Pietro Beretta sin documentación, 50 municiones, tres tolvas y dos placas de vehículos particulares P-223KBG y P-133FLH, ambas con reporte de hurto.

(Foto: PNC)

Según las autoridades, las dos viviendas eran utilizadas por una clica de la Mara Salvatrucha que opera en el departamento de Jutiapa y se cree que tiene conexiones con estructuras que operan en la zona 3 capitalina.