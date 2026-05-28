El Arsenal blindará a Mikel Arteta tras una histórica temporada

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La conquista de la Premier League tras 22 años de sequía y el billete a la final de Budapest no han hecho más que acelerar lo inevitable en los despachos del Emirates Stadium. El Arsenal ya tiene un plan definitivo para blindar a su líder.

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Josh Kroenke, copropietario del club londinense, disipó cualquier atisbo de duda al señalar la renovación de Mikel Arteta como la tarea más urgente de la directiva. Aunque el vínculo actual del técnico se extiende hasta el verano de 2027, la intención de la cúpula es firmar el nuevo acuerdo a principios de junio, justo después de que concluya la participación del equipo en el torneo europeo.

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El propio Kroenke enfatizó el arraigo del entrenador de San Sebastián con la institución, recordando su etapa como futbolista antes de asumir el banquillo. El proyecto de siete años bajo la dirección del español ha alcanzado su madurez, superando la frustración de tres subcampeonatos consecutivos para consolidarse en la cima del fútbol inglés.

"Seguir con Mikel es la principal prioridad y creo que es una buena noticia para todos los aficionados del Arsenal que esté disfrutando del proyecto. Está disfrutando aquí, desde su pasado como jugador hasta ahora. Es un hombre del Arsenal", dijoKroenke.

Con un palmarés que ya registraba una FA Cup y dos Community Shield, el estratega busca ahora el broche de oro en una temporada histórica. Este sábado, el Arsenal se medirá al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League, una oportunidad para saldar la deuda pendiente de aquella final de 2006 en París y coronar de la mejor manera la inminente firma de su continuidad.