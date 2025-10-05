Quiso interponer una denuncia y terminó capturado

Llegó para denunciar el extravío de unas placas y ya no salió del lugar.
Esvin "N", de 34 años, extravió las placas de su motocicleta, por lo que acudió a la comisaria 12, en el municipio de Palencia, para realizar la denuncia.
Sin embargo, al llegar y registrar sus datos, las autoridades constataron que el hombre tenía una orden de captura.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) procedieron a detenerlo, pues estaba señalado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego.
En otro hecho
El pasado 10 de agosto, Ana María Nij García, de 28 años, se presentó en la subestación policial de Canalitos, zona 24, con la intención de interponer una denuncia por agresión en contra de su pareja.
Sin embargo, al verificar sus datos, las autoridades descubrieron que tenía una orden de captura activa por el delito de extorsión, emitida en abril de 2022, por lo que quedó detenida.