Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Los hombres que golpearon a una adolescente y tenían un "amplio" récord delictivo

  • Por Jessica González
09 de agosto de 2025, 07:49
Los detenidos ya habían sido capturados en otras ocasiones. (Foto: Shutterstock)

Los detenidos ya habían sido capturados en otras ocasiones. (Foto: Shutterstock)

Uno de ellos ya había sido capturado cuatro veces por agresión y violencia contra la mujer. 

OTRAS NOTICIAS: Estaba desaparecido y fue hallado en el fondo de un barranco

Tres sujetos, con amplio récord delictivo y antecedentes por delitos graves, fueron "recapturados" por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 2 de San Miguel Petapa.

Según las autoridades, los hombres fueron detenidos por robo y por lesionar a una adolescente.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)
(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Al momento de su captura, iban en un auto tipo sedán, color azul. Además, portaban un cuchillo y un celular, el cual fue incautado para comenzar con las investigaciones del caso. 

(Foto; PNC)
(Foto; PNC)

Los detenidos fueron identificados como Cristian José Muñoz Castillo, de 44 años, quien tenía cinco antecedentes por robo, plagio y portación ilegal de arma de fuego.

José Roberto Morales Batres, de 43 años, quien ya estuvo detenido en cuatro ocasiones por agresión y violencia contra la mujer.

El tercer detenido fue Obed Gamaliel Gerónimo Godínez, de 34 años. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar