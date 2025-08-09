Los hombres que golpearon a una adolescente y tenían un "amplio" récord delictivo

Uno de ellos ya había sido capturado cuatro veces por agresión y violencia contra la mujer.
Tres sujetos, con amplio récord delictivo y antecedentes por delitos graves, fueron "recapturados" por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 2 de San Miguel Petapa.
Según las autoridades, los hombres fueron detenidos por robo y por lesionar a una adolescente.
Al momento de su captura, iban en un auto tipo sedán, color azul. Además, portaban un cuchillo y un celular, el cual fue incautado para comenzar con las investigaciones del caso.
Los detenidos fueron identificados como Cristian José Muñoz Castillo, de 44 años, quien tenía cinco antecedentes por robo, plagio y portación ilegal de arma de fuego.
José Roberto Morales Batres, de 43 años, quien ya estuvo detenido en cuatro ocasiones por agresión y violencia contra la mujer.
El tercer detenido fue Obed Gamaliel Gerónimo Godínez, de 34 años.