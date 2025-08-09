Localizan sin vida a César López tras ser reportado desaparecido

César Rodrigo López Arreaga, de 27 años, fue visto por última vez en la colonia El Cervecero.
EN CONTEXTO: Buscan a César López, un joven desaparecido el pasado jueves
Familiares y amigos buscaban con desesperación a César, quien desapareció el pasado 7 de agosto, luego de haber salido de hacer ejercicio y dirigirse hacia su trabajo.
Al momento de su desaparición, el joven se conducía en su motocicleta.
Hallado al fondo de un barranco
Esta mañana de sábado, el cuerpo de César fue hallado sin vida al fondo de un barranco.
Bomberos Voluntarios realizaron una intensa búsqueda al ser alertados por vecinos que notaron algo extraño al fondo de un barranco.
Al descender al barranco, ubicado en el kilómetro 19, ruta al Fiscal Palencia, hallaron el cuerpo del joven desaparecido.
La víctima, identificada como César Rodrigo López Arreaga, estaba a 40 metros de profundidad y a un costado del río que pasa por el lugar.
Al final del barranco, también se localizó la motocicleta color negra.
Hasta ahora se desconocen los detalles sobre lo ocurrido en el lugar, pero autoridades ya investigan el hecho.