Sorprenden a presuntos saqueadores de vehículos en Antigua Guatemala

  • Por Maria Fernanda Gallo
13 de febrero de 2026, 08:48
Los hombres fueron descubiertos por la PNC. (Foto: Shutterstock)

Los sospechosos se transportaban en una motocicleta, que también poseía indicios de ser robada.

Durante un operativo en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Antigua Guatemala, se logró la captura de Jhon "N", 22 años y Abel "N", de 37 años y nacionalidad hondureña.

Los hombres son señalados de haber quebrado los vidrios de tres vehículos para sustraer pertenencias; estos vehículos estaban estacionados sobre la vía de la calle Belén, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

(Foto: PNC)
Las autoridades los sorprendieron a bordo de una moto, la cual poseía alteraciones en su motor, lo que indicaría que, según información preliminar, fue también robada durante este hecho. 

Días previos se había arrestado a Abel "N" por haber protagonizado un escándalo público estando ebrio. 

Estas fueron las pertenencias sustraídas de los vehículos afectados. (Foto: PNC)
Los capturados, de acuerdo con la PNC, fueron puestos a disposición de la ley.

