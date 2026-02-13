Sorprenden a presuntos saqueadores de vehículos en Antigua Guatemala

Los sospechosos se transportaban en una motocicleta, que también poseía indicios de ser robada.
Durante un operativo en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Antigua Guatemala, se logró la captura de Jhon "N", 22 años y Abel "N", de 37 años y nacionalidad hondureña.
Los hombres son señalados de haber quebrado los vidrios de tres vehículos para sustraer pertenencias; estos vehículos estaban estacionados sobre la vía de la calle Belén, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Las autoridades los sorprendieron a bordo de una moto, la cual poseía alteraciones en su motor, lo que indicaría que, según información preliminar, fue también robada durante este hecho.
Días previos se había arrestado a Abel "N" por haber protagonizado un escándalo público estando ebrio.
Los capturados, de acuerdo con la PNC, fueron puestos a disposición de la ley.