Dos hombres portaban armas de grueso calibre militar en "El Gallito"

Además, portaban municiones exclusivas y especiales para las fuerzas de seguridad del Estado.
OTRAS NOTICIAS: El hombre que resultó herido tras asalto en zona 15
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la detención de dos hombres, señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha.
El operativo se llevó a cabo en la 7a. avenida y 12 calle, barrio El Gallito, zona 3.
Al momento de la captura, los dos sujetos portaban una subametralladora Uzi y 15 municiones exclusivas y especiales para las fuerzas de seguridad del Estado.
Los capturados fueron identificados como Rudy Wilfredo Suy Ajanel, de 26 años, alias "El Chaparro", y William Ovidio Méndez Ortiz, de 27, alias "El Willy".
Estas capturas forman parte de una serie de operativos estratégicos ordenados por el director general de la PNC, David Custodio Boteo, con el objetivo de desarticular a las pandillas que operan en distintos lugares del país.