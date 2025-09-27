Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Dos hombres portaban armas de grueso calibre militar en "El Gallito"

  • Por Jessica González
27 de septiembre de 2025, 08:30
Los hombres son señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha. (Foto: Shutterstock)

Los hombres son señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha. (Foto: Shutterstock)

Además, portaban municiones exclusivas y especiales para las fuerzas de seguridad del Estado.

OTRAS NOTICIAS: El hombre que resultó herido tras asalto en zona 15

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la detención de dos hombres, señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha.

El operativo se llevó a cabo en la 7a. avenida y 12 calle, barrio El Gallito, zona 3.

Al momento de la captura, los dos sujetos portaban una subametralladora Uzi y 15 municiones exclusivas y especiales para las fuerzas de seguridad del Estado.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)
(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Los capturados fueron identificados como Rudy Wilfredo Suy Ajanel, de 26 años, alias "El Chaparro", y William Ovidio Méndez Ortiz, de 27, alias "El Willy".

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Estas capturas forman parte de una serie de operativos estratégicos ordenados por el director general de la PNC, David Custodio Boteo, con el objetivo de desarticular a las pandillas que operan en distintos lugares del país. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar