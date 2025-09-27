Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El hombre que resultó herido tras asalto en zona 15

  • Por Jessica González
27 de septiembre de 2025, 07:29
El hombre fue atacado con arma de fuego. (Foto: archivo/Soy502)

El hombre fue atacado con arma de fuego. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima pasaba por el bulevar cuando fue interceptado y atacado.

OTRAS NOTICIAS: La SAT anuncia subasta de laptops, tablets y otros accesorios

Un hombre circulaba por el Bulevar Vista Hermosa y 15 Avenida Zona 15 cuando personas desconocidas le interceptaron el paso.

Al acercarse, le arrebataron su motocicleta y le dispararon.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Según Bomberos Municipales, la víctima fue trasladada al hospital San Juan de Dios con una herida en la espalda.

Socorristas identificaron al herido como Carlos Daniel Monterroso de León, de 30 años.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar