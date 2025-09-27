El hombre que resultó herido tras asalto en zona 15

La víctima pasaba por el bulevar cuando fue interceptado y atacado.
Un hombre circulaba por el Bulevar Vista Hermosa y 15 Avenida Zona 15 cuando personas desconocidas le interceptaron el paso.
Al acercarse, le arrebataron su motocicleta y le dispararon.
Según Bomberos Municipales, la víctima fue trasladada al hospital San Juan de Dios con una herida en la espalda.
Socorristas identificaron al herido como Carlos Daniel Monterroso de León, de 30 años.