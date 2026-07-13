Así quedaron los nuevos salarios aprobados para los elementos de la PNC

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Los nuevos montos salariales forman parte de la estrategia del Gobierno para dignificar la labor policial.

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Como parte de la implementación de la nueva Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, afirmó que la mejora en las condiciones salariales y laborales de los agentes contribuirá a consolidar una institución más fortalecida y ordenada.

El nuevo régimen salarial fija para el grado de agente un salario mensual de Q 8,634, mientras que los demás rangos recibirán incrementos progresivos de acuerdo con los ascensos y las responsabilidades asumidas dentro de la carrera policial.

Además, el reglamento crea el Bono de Bienestar Policial, un apoyo económico destinado a cubrir gastos de alimentación durante el cumplimiento de las funciones de seguridad.

El beneficio tendrá cobertura para el 100 % del personal policial y será de Q 1,200 mensuales para quienes laboren jornada completa, con ajustes proporcionales en otros casos.

De acuerdo con el ministro, la elaboración del reglamento representó un proceso complejo que trasciende el ámbito administrativo.

"La creación de este reglamento no fue fácil y no debe verse únicamente como un instrumento administrativo. Representa una señal clara de que el Estado reconoce que detrás de cada uniforme hay una persona con vocación de servicio y una enorme responsabilidad frente al país", expresó Villeda.

El objetivo de las autoridades es mejorar la prestación del servicio de seguridad pública y reconocer el trabajo de los agentes encargados de proteger a la población. (Foto: Mingob / Soy502)

Según explicó el titular de Gobernación, este incentivo sustituye el antiguo servicio de alimentación en comedores institucionales, el cual únicamente alcanzaba al 24 % del estado de fuerza y dejaba fuera a agentes destacados en áreas alejadas o en condiciones operativas especiales.

"Pasamos de un beneficio limitado a uno de cobertura general. De un modelo que no llegaba a todos, a una medida que beneficia a todo el personal policial. Con esta decisión avanzamos hacia una Policía Nacional Civil más fortalecida, más ordenada y más reconocida", enfatizó Villeda.

El funcionario también informó que el Gobierno incrementará a Q 1,200 mensuales la beca que reciben los alumnos de la Academia de la PNC "Dr. Carlos Vinicio Gómez Ruiz", beneficio que fue reactivado en marzo pasado tras varios años sin otorgarse.

El aumento aplicará para la promoción que está próxima a graduarse y quedará establecido de forma permanente para las futuras promociones.

"Dignificar a la institución significa reconocer a quienes ya están en servicio y apoyar a quienes se preparan para portar el uniforme con disciplina, formación y vocación", afirmó el ministro.